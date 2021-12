Cách kiểm tra xem tài khoản Gmail có bị hack không?

Nếu bạn thấy chữ Unknown (Không xác định), hãy so sánh địa chỉ IP ở dòng này với những dòng khác trong danh sách. Đôi khi một địa chỉ IP được liệt kê là Mobile (Thiết bị di động) và đôi khi cũng địa chỉ IP đó lại được liệt kê là Unknown (Không xác định).

Authorized Application (Ứng dụng được cấp phép) là ứng dụng, nền tảng trực tuyến hoặc plugin Google bạn đã ủy quyền truy cập tài khoản Gmail như Dropbox, Slack, Zoom, Trello...

Đăng xuất khỏi tài khoản Gmail trên mọi thiết bị

Tại cửa sổ thông tin hoạt động, nếu bạn thấy thông báo This account does not seem to be open in any other location (Có vẻ như tài khoản này hiện không được mở ở bất kỳ vị trí nào khác) nghĩa là tài khoản của bạn an toàn.

Trường hợp tài khoản đang bị xâm nhập, Google sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thiết bị xâm nhập như tên, địa chỉ IP và liên kết để bạn đăng xuất khỏi thiết bị đó.