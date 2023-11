Cách khóa tài khoản VNeID để bảo vệ thông tin cá nhân khi mất điện thoại

Bước 4: Chọn lý do khóa tài khoản, sau đó chọn “Gửi xác nhận”.

Khóa tài khoản VNeID tại cơ quan công an

Ngoài cách khoá tài khoản VNeID trực tuyến trên máy tính, bạn cũng có thể đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường, trình bày lý do cần khoá VNeID để được cán bộ công an hỗ trợ thực hiện.

Liên hệ tổng đài VNeID để được hỗ trợ

Tổng đài hotline của VNeID 19000368 hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần để hỗ trợ bạn, trong đó, bao gồm cả yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử khi bạn bị mất thiết bị đăng nhập trước đó.

