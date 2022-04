Cách duyệt web với trình duyệt Safari bí mật trên Apple Watch

Để tải lại một trang web trên Apple Watch của bạn, hãy nhấn vào thanh địa chỉ ở trên cùng và nhấn Reload Page. Tương tự, cuộn trang cũng đơn giản. Bạn có thể sử dụng ngón tay hoặc xoay Digital Crown để cuộn lên hoặc xuống trên một trang web. Bạn cũng có thể nhấn vào đầu màn hình để chuyển đến đầu trang hiện tại - giống như trên iPhone.

Nếu bạn thấy hộp tìm kiếm trên một trang web, hãy nhấn vào hộp đó và nhập truy vấn tìm kiếm với sự trợ giúp của chữ viết nguệch ngoạc, chính tả hoặc bàn phím nhỏ (khả dụng trên Apple Watch Series 7). Rất tiếc, bạn không thể nhập URL vào thanh địa chỉ trên Apple Watch của mình. Do đó, bạn phải sử dụng các liên kết trên trang để truy cập các trang web khác.

2. Phóng to một trang web

Bạn có thể nhấn đúp để phóng to và thu nhỏ một trang web. Sau khi bạn đã phóng to một trang web, hãy kéo trang đó xung quanh bằng một ngón tay. Rất tiếc, Apple Watch không cho phép bạn chụm và phóng to trang web bằng hai ngón tay. Nhưng bạn có thể quay lại hoặc chuyển tiếp bằng cách vuốt sang phải hoặc sang trái từ cạnh màn hình.

3. Bật Chế độ xem Reader

Nhấn vào thanh địa chỉ ở trên cùng và chọn Reader hoặc Web View, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Lưu ý rằng không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ các tùy chọn này.