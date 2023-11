Các tay súng Hamas đang ở đâu?

Theo tờ The Telegraph, giống như nhiều tổ chức vũ trang nổi dậy khác, số lượng tay súng trong một tiểu đoàn của Hamas khó có thể chỉ ở mức vài trăm người như trong các đơn vị ngang cấp thuộc quân đội Israel hay phương Tây.

IDF thống kê, hàng trăm thành viên Hamas đã mất mạng trong các cuộc đụng độ ở Dải Gaza. Quân đội Do Thái tuyên bố đã phá vỡ 10 trong số 24 tiểu đoàn của nhóm vũ trang này.

IDF đánh giá, trước ngày 7/10, nhóm vũ trang này có khoảng 30.000 tay súng, chia thành 5 lữ đoàn và 140 đại đội ở Dải Gaza. Mỗi lữ đoàn đều được trang bị rocket, tên lửa chống tăng, các đội bắn tỉa và kỹ thuật.

Tuy nhiên, khi IDF xúc tiến chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza, phía Hamas hầu như không có hành động quân sự trực tiếp, rõ thấy nào nhằm cản bước binh lính Do Thái. Giới quan sát tin, một phần nguyên nhân có thể do xung đột ở Gaza không giống các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul và lực lượng phản kháng ở Fallujah, Iraq. Đây là hai ví dụ gần đây về giao tranh trong đô thị giữa quân đội nhà nước và các lực lượng không chính quy.

Đặc biệt, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện những kẻ đánh bom liều chết hoặc đánh bom xe tải, một trong những yếu tố khiến các vụ đụng độ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Theo một số chuyên gia quân sự, nhiều khả năng, các tay súng Hamas đang ẩn mình chờ đợi thời cơ giống như lực lượng Taliban ở Afghanistan. Các thành viên Taliban đã chọn công cụ làm nông nghiệp thay vì vũ khí, khi bị áp đảo về số lượng.