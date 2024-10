Ca sĩ Kay Trần trưởng thành từ môi trường bạo hành

Chia sẻ với chương trình Vén màn showbiz, ca sĩ Kay Trần cho rằng "không có nổi đau nào mất đi cả..." Kay Trần cho hay anh đã có một tuổi thơ "dữ dội". Cái nghèo khiến gia đình anh có phần chông chênh về mặt cảm xúc. Khi những thất vọng về cuộc sống trở nên đỉnh điểm bởi cơm áo gạo tiền, tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ ít nhiều thì những đứa trẻ trong gia đình là anh phải hứng chịu những trận đòn roi. "Dạy con bằng quy tắc "bàn tay phải", một hình thức của nạn bạo hành đó" - Kay Trần nói. Nhưng, "tôi chưa bao giờ trách cha mình cả. Đến bây giờ, khi bản thân từng có những trải nghiệm ê chề vì thiếu thốn, bất lực vì không có tiền, tôi hiểu vì sao cha mình lại phải "mượn rượu để giải sầu". Rồi trong những cơn say, những trận cuồng phong giận dữ ấy cứ trút lên đầu một đứa trẻ là tôi" - Kay Trần chia sẻ. Anh nói, bản thân lớn lên từ cách yêu thương có phần khác biệt và khó khăn. Nhưng anh thấy mình may mắn vì những khó khăn đó đã cho anh sự trưởng thành của hiện tại. "Biết đâu là đủ, biết sống khiêm nhường và biết cuộc sống này càng giày vò bạn, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn" - Kay Trần tâm sự.

Kay Trần có một khoảng tuổi thơ không dễ dàng Kay nói khi trưởng thành trong một môi trường có chút màu độc hại, sẽ có hai con đường để lớn lên. Một là trở nên độc hại như chính môi trường đó nhào nặn và hai là trở nên miễn nhiễm để có thể mạnh mẽ hơn, biết điều hơn và tử tế hơn. Anh là trường hợp thứ 2. Kay bộc bạch: "Tôi nhớ như in cái cảm giác bất lực vì trong túi không có đồng bạc nào để đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, thế giới trong tôi như suy sụp. Tôi thấy mình bất hạnh và cả bất hiếu khi không lo được cho cha, mẹ lúc họ cần mình nhất". Những mất mát có thể qua đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên đó. "Điều quan trọng nhất là mình biết sử dụng những nỗi đau đó như một nguồn động lực để bản thân mạnh mẽ hơn" - anh nói. Và nhờ vậy mà Kay Trần có thể làm tất cả mọi nghề vì mưu sinh với ước ao "cho cha mẹ một mái nhà tử tế".

Nhưng với anh, mọi khó khăn chỉ là thử thách Anh cho hay: "Cuộc sống của tôi bây giờ hạnh phúc lắm vì giấc mơ mà tôi từng mơ đã trở thành hiện thực. Ở đó, cha mẹ tôi được ngủ trên giường thay vì chiếc chiếu manh trải tạm thềm nhà, cha mẹ có cái toilet tử tế, có cái tủ lạnh đàng hoàng. Mọi thứ bây giờ ổn rồi. Với tôi, như thế là đủ". Còn với bản thân mình, anh cho rằng không cần gì cả vì được sống với âm nhạc như hiện tại là mãn nguyện rồi. Tiền tài - danh vọng, vốn nằm trong danh mục ưa thích của nhiều người (nhất là những người chọn con đường phát triển ở showbiz) nhưng với Kay Trần thì không.

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", Kay Trần là cái tên thu hút sự chú ý bởi tài năng Hỏi "Có nói dối không?", Kay Trần khẳng định: "Sức hút của sự nổi tiếng khó cưỡng lắm. Ai cũng vậy. Nhưng cái cùng chúng ta tìm kiếm là gì? Là sự bình an trong tâm hồn mình. Một Kay Trần ở ngoài có thể vui vẻ, náo nhiệt nhưng khi được sống trong thế giới của mình, tôi chỉ muốn một mình lặng im và tự tại. Những gì tôi đang có ở hiện tại là như thế. Tiền tài nhiều thích thật nhưng một ngày tôi chẳng thể ăn 6 bữa hay thay 3 bộ đồ. Đôi khi quần cụt áo ba lỗ cũng đủ rồi. Chưa kể, tô đang được khán giả yêu thương nhiều thế này, cần gì hơn nữa". Theo Người Lao Động