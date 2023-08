Buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải bồi thường cho 31 bị hại

Bí thư Hà Nội biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an quận Long Biên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.