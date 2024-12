Bốn xe bán tải giá hơn 900 triệu đồng tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam hiện không nhiều lựa chọn nhưng vẫn có một số phiên bản giá đắt đỏ, đi cùng là trang bị ngang với SUV cao cấp. Thị trường ô tô Việt Nam hiện ghi nhận sự phong phú về thương hiệu và phân khúc, đi cùng với đó là rất nhiều lựa chọn tầm giá, từ rẻ tiền cho đến cao cấp dành cho người tiêu dùng. Trong đó, dòng xe bán tải nhiều năm trở lại đây đã dần thoát ra khỏi cái mác "xe công trình" mà đã bước sang hình ảnh của "xe chơi", không chỉ giá đắt lên mà thiết kế, trang bị tiện nghi cũng không thua kém các dòng SUV cao cấp. Dưới đây là một số mẫu xe bán tải điển hình giá trên 900 triệu đồng, phù hợp với đối tượng khách hàng thích sự mạnh mẽ và đầy đủ tiện nghi, công nghệ mới. 1. Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4: Giá 979 triệu đồng Ford Ranger là mẫu bán tải hàng đầu tại Việt Nam hơn 10 năm qua. Tính đến tháng 10/2024, với 13.647 xe bán ra, Ranger chiếm 76,8% thị phần bán tải trong năm 2024 và đứng thứ 3 toàn thị trường. Phiên bản Ranger Wildtrak 2024 thuộc thế hệ mới (ra mắt tháng 8/2022) có giá 979 triệu đồng và đầy đủ trang bị cao cấp. Xe có kích thước dài 5.362 x rộng 1.918 x cao 1.875 (mm), chiều dài cơ sở 3.270mm và khoảng sáng gầm 235mm. Ranger 2024 có lưới tản nhiệt lớn sơn đen thể thao, đèn pha chữ C với LED ma trận thông minh, gương chiếu hậu đen tích hợp báo rẽ LED. Thiết kế cản trước chắc chắn, hốc bánh xe lớn, đường gân nổi tạo vẻ vững chãi. Thùng xe rộng hơn trước đi cùng đèn hậu LED tinh tế. Bên trong, Ranger Wildtrak 2024 trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp phím chức năng, màn hình hiển thị đa thông tin 12 inch, phanh tay điện tử, hệ thống hộc chứa đồ linh hoạt, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, sạc không dây, camera 360 độ, và ghế da chỉnh điện. Động cơ diesel 2.0L Turbo kép lắp trên bản Wildtrak và Stormtrak, mang lại công suất 210 mã lực và mô men xoắn cực đại 500Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Xe sở hữu các công nghệ an toàn như: Kiểm soát tốc độ, duy trì làn đường, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh lùi, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, và camera 360 độ. 2. Toyota Hilux 4x2 Adventure: Giá 999 triệu đồng Toyota Hilux tại Việt Nam hiện nay là bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt người tiêu dùng trong nước từ tháng 8/2020. Xe tiếp tục được nhập khẩu Thái Lan với 3 tùy chọn phiên bản, trong đó phiên bản Toyota Hilux 4x2 Adventure đắt nhất giá lên tới 999 triệu đồng. Xe có kích thước dài 5.330 x rộng 1.855 x cao 1.815 (mm), chiều dài cơ sở đạt mức 3.085 mm, và khoảng sáng gầm 235mm. Ngoại hình xe mạnh mẽ với lưới tản nhiệt hình thang lớn, họa tiết tổ ong sơn đen. Cản trước cơ bắp, đèn trước và đèn sương mù mỏng kiểu góc cạnh kết hợp đèn pha LED, mâm 18 inch, gương chiếu hậu mạ crom tích hợp xi nhan và tự gập/chỉnh điện. Đuôi xe vuông vức và thùng xe rộng rãi. Bên trong, Toyota Hilux 2024 bổ sung phiên bản cao cấp với màn hình giải trí 9 inch, kết nối điện thoại thông minh, điều hòa 2 vùng. Toyota Hilux 4x2 Adventure dùng động cơ dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L kết nối hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản này còn được trang bị camera 360 độ, 6 cảm biến và Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) 3. Nissan Navara Pro4X: Giá 960 triệu đồng Nissan Navara hiện là phiên bản mới nâng cấp từ tháng 7/2024 với một số thay đổi ở nội thất. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Phiên bản Navara Pro4X giá 960 triệu đồng có kích thước dài 5.260 x rộng 1.875 x cao 1.855 (mm), chiều dài cơ sở đạt mức 3.150 mm, và khoảng sáng gầm 210mm. Xe có thiết kế cá tính với lưới tản nhiệt mở rộng, sơn đen bóng và đèn pha Bi-LED Quad Projector kèm dải LED ban ngày. Thùng xe cao hơn và đèn hậu LED mới với chữ "Navara" dập nổi trên nắp cốp. Bên trong, bản cao nhất trang bị vô-lăng 3 chấu mới có phím điều khiển, ghế da hoặc nỉ, hàng ghế sau êm ái hơn, camera 360 độ, màn hình giải trí 8 inch với CarPlay và Android Auto, màn hình hỗ trợ lái 7 inch, và hệ thống âm thanh 6 loa. Nissan Navara Pro4X trang bị động cơ Turbo kép 2.3L cho sức mạnh 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm, đi cùng hộp số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay. Trang bị an toàn gồm: Camera 360°, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, và 6 túi khí. 4. Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete: Giá 924 triệu đồng Tháng 9/2024, Mitsubishi Việt Nam đã tung ra thế hệ mới của Triton, trong đó phiên bản 4WD AT Athlete có giá cao nhất là 924 triệu đồng. Xe có kích thước dài 5.360 x rộng 1.930 x cao 1.815 (mm), trục cơ sở 3.130 mm, và khoảng sáng gầm 228 mm. Đầu xe hầm hố với lưới tản nhiệt chữ X và viền crom chữ C, đi cùng đèn pha LED, đèn báo rẽ và sương mù phía dưới. Thân xe cơ bắp với đường gân lớn, la-zăng 18 inch. Đèn hậu LED chữ T, đuôi xe ấn tượng với cụm đèn dọc và dải LED, và bậc lên xuống rộng mạ crom. Bản Triton Athlete có lưới tản nhiệt, ốp cản trước, gương, vè, và thanh trang trí thể thao sơn đen. Mitsubishi Triton bản cao nhất có vô lăng 3 chấu mới, màn hình đa thông tin 7 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 9 inch, ghế bọc da kết hợp da lộn, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió hàng ghế sau, đề nổ bằng nút bấm, và 19 vị trí chứa đồ. Về sức mạnh, phiên bản 4WD AT Athlete dùng động cơ diesel MIVEC 2.4L tăng áp kép, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, đạt công suất cao nhất 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Xe có hệ dẫn động 4 bánh Super Select II 4WD và hệ thống lái trợ lực điện điện tử. Xe có 7 túi khí và camera 360 độ, cùng trang bị gói ADAS, gồm: Cảnh báo va chạm, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, đèn pha tự động.