Bốn năm ‘hóa thù thành bạn’ của ông Donald Trump và TikTok

Năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm cấm TikTok. Nay, ông phản đối nỗ lực cấm TikTok của chính quyền ông Joe Biden. Bốn năm trước, ông Donald Trump tuyên bố TikTok - ứng dụng của công ty Trung Quốc ByteDance – là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Tuần trước, trong quá trình chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, ông gọi ứng dụng là “phương tiện biểu đạt ngôn luận độc đáo”. Bình luận này nằm trong hồ sơ ông trình lên Tòa án Tối cao ngày 27/12, yêu cầu thẩm phán tạm dừng lệnh cấm TikTok có hiệu lực từ tháng sau để ông có thể tìm giải pháp cứu TikTok. Một luật được lưỡng đảng ủng hộ và Tổng thống Biden ký duyệt thành luật hồi tháng 4 kêu gọi ByteDance bán TikTok cho một công ty nước ngoài nếu không muốn bị cấm tại Mỹ vì rủi ro với an ninh quốc gia và tự do ngôn luận. TikTok cho rằng luật vi phạm Tu chánh án thứ nhất. Đồng thời, công ty khẳng định các nhà đầu tư toàn cầu nắm cổ phần lớn trong ByteDance. Từ chỗ quyết tâm cấm, ông Donald Trump muốn "giải cứu" TikTok. Ảnh: New York Times Chính quyền Biden và các thành viên quốc hội lập luận chủ sở hữu Trung Quốc gây tổn hại an ninh Mỹ vì theo dõi và thu thập lượng lớn dữ liệu của người dùng. Đây cũng từng là lập trường của ông Trump bốn năm trước, trước khi ông trở thành chính trị gia ngôi sao trên TikTok, nơi ông đang có hơn 14,7 triệu người theo dõi. Năm 2020: “Chúng tôi sẽ cấm họ” Tháng 7/2020, khi đang ngồi trên chiếc Air Force One, ông Trump nói với phóng viên: “Chúng tôi sẽ cấm TikTok tại Mỹ”. Ngày 6/8, ông hiện thực hóa lời đe dọa của mình khi ban hành sắc lệnh hành pháp, chỉ thị ByteDance thoái vốn khỏi TikTok nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm. Theo chính quyền Trump, hành vi thu thập dữ liệu của TikTok có thể cho phép Trung Quốc truy cập thông tin cá nhân và độc quyền của người Mỹ. “Những rủi ro này là có thật”, sắc lệnh nêu. Tháng tiếp theo, ông Trump ủng hộ một giao dịch liên quan đến việc Oracle và Walmart mua cổ phần lớn trong TikTok. Tuy nhiên, thương vụ bị gác lại trong quá trình chuyển giao giữa các chính quyền tổng thống. Một thẩm phán liên bang cũng chặn nỗ lực cấm TikTok của ông Trump vì vượt quá thẩm quyền. Năm 2021, Tổng thống Biden thu hồi lệnh cấm khi Quốc hội chuẩn bị một quy định mới. Năm 2024: Giới trẻ “sẽ phát điên nếu không có TikTok” Năm 2024, ông Trump tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Vào tháng 3, ông đột ngột thay đổi lập trường đối với TikTok, lên án dự luật cấm ứng dụng được lưỡng đảng ủng hộ. Theo New York Times, dường như ông Trump thay đổi quan điểm trùng với thời gian gặp Jeff Yass, một người ủng hộ lớn cho chiến dịch tranh cử của mình. Yass nắm cổ phần lớn trong ByteDance. Chia sẻ trên CNBC hồi tháng 3, ông Trump nói vẫn xem TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia nhưng giới trẻ “sẽ phát điên nếu không có nó”. Ông cũng cho rằng các động thái thống lại TikTok sẽ chỉ làm lợi cho Facebook, ứng dụng mà ông gọi là “kẻ thù của con người”. Ông Trump sử dụng TikTok và đạt thành công lớn trong suốt chiến dịch. Ông xem đây là một chìa khóa để tiếp cận cử tri trẻ tuổi năm nay. Con trai út của ông – Barron – động viên bố dựa vào nền tảng để giành trái tim của đối tượng này, theo nguồn tin của New York Times. Vào tháng 9, ông đăng video lên mạng xã hội Truth Social và khoe đã thiết lập các kỷ lục trên TikTok. “Giờ đây tôi là một ngôi sao lớn trên TikTok. Chúng tôi không làm điều gì với TikTok nhưng phía bên kia sẽ đóng nó lại. Vì vậy, nếu yêu thích TikTok, hãy ra ngoài và bầu cho Trump”. Theo Eric Wilson, chiến lược gia kỹ thuật số Đảng Cộng hòa và Giám đốc điều hành Trung tâm đổi mới chiến dịch, ông Trump đã tận dụng lợi thế của TikTok theo cách mà các nhà lập pháp khác không làm được. Tuần trước, ông Trump nói lệnh cấm TikTok sẽ đặt ra tiền lệ “nguy hiểm” trên toàn cầu khi cố gắng sử dụng quyền lực để đóng cửa toàn một nền tảng mạng xã hội vì những phát ngôn trên nó. Bản tóm tắt hồ sơ cho biết khi trở lại ghế Tổng thống, ông sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua những giải pháp chính trị. Nguồn tin thân cận tiết lộ ông Trump đã gặp các lãnh đạo TikTok tại tư gia ở Mar-a-Lago ngày 16/12, cùng ngày công ty yêu cầu Tòa án Tối cao tạm hoãn lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 20/1/2025. Sau cuộc gặp, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông dành tình cảm ấm áp cho TikTok. Ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng ngày 20/1/2025, một ngày sau khi luật cấm TikTok có hiệu lực. Tòa án Tối cao sẽ lắng nghe tranh luận của hai bên vào ngày 10/1/2025. (Theo NYT, CNBC)