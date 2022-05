Bộ Y tế thu hồi khẩn hàng loạt sản phẩm giảm béo, tăng cường sinh lý

Sản phẩm đầu tiên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (số lô: SOLO: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025) do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đăng ký bản công bố sản phẩm. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6537/2021/ĐKSP ngày 18/7/2021.

Theo Cục An toàn thực phẩm, lý do thu hồi sản phẩm này là Bổ hoàn dương plus được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo quy định.

Ngoài ra, nội dung ghi trên nhãn sản phẩm không phù hợp với hồ sơ công bố khi không ghi tên cơ sở sản xuất: "Công ty TNHH sản xuất- y dược phẩm Vĩnh Điển". Sản phẩm cũng ghi sai thành phần cấu tạo (theo hồ sơ công bố: bột vỏ hàu, nhãn thành phẩm ghi: chiết xuất vỏ hàu).