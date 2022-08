Bộ Y tế kiến nghị nhiều chế độ đãi ngộ mới cho cán bộ, nhân viên y tế

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Đề xuất hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành y

Sáng 21.8, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế.

Đáng chú ý, về nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Lý do được Quyền Bộ trưởng Y tế đưa ra là do thời gian học tập, thực hành của nhóm chức danh này kéo dài hơn so với các ngành nghề khác trong hệ thống chính trị.