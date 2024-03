Bộ Xây dựng xử lý sao với dự án 'đắp chiếu', người mua nhà mắc kẹt?

"Nhiều dự án bất động sản bỏ hoang hiện nay là hệ quả của việc phát triển quá "nóng", thiếu tính toán đánh giá về hiệu quả của các chủ đầu tư. Tình trạng nhiều chủ đầu tư không đủ tiềm lực, thực hiện dự án nửa chừng, năng lực của các chủ đầu tư cùng những vướng mắc chồng chéo về thủ tục hành chính... đã gây ảnh hưởng, cản trở đến quá trình thực dự án” - ông Hải phân tích.

Nhìn từ góc độ pháp lý, vị Cục trưởng cũng đánh giá, nhiều dự án do vướng mắc về pháp lý nên dở dang. Nhiều dự án thuộc diện phải thu hồi, nhưng còn vướng mắc do cơ chế, chính sách cụ thể để đền bù những hạng mục mà chủ đầu tư, doanh nghiệp đầu tư còn chưa thực sự rõ ràng...

Bên cạnh đó, còn do yếu tố đầu cơ. Sau khi chuyển nhượng, chủ đầu tư chỉ được quyền quản lý bên ngoài công trình, không được can thiệp vào việc quản lý, sử dụng của chủ nhà. Rất nhiều khách hàng mua nhà tại dự án khu đô thị là nhà thứ hai hoặc chủ yếu do đầu cơ, chưa phải là nhu cầu ở thực...

“Tình trạng trên cho thấy việc gây lãng phí rất lớn về đất đai và tiền của, cản trở sự phát trển của đất nước cần sớm được xử lý”, ông Hải nhấn mạnh.

Rà soát dự án trên cả nước, doanh nghiệp cần giảm giá nhà

Để khắc phục hạn chế trên, đại diện Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã có kiến nghị và yêu cầu, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc rà soát tất cả các dự án trên địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc về việc triển khai thực hiện dự án.