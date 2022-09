Bỏ vàng chơi chứng khoán, ôm mộng giàu to thành ôm hận

Hơn 7 tháng nay, tài khoản của anh Đỗ Văn Thành (Bạch Mai, Hà Nội) vẫn âm. Đầu năm 2022, theo tư vấn của bạn bè, anh Thành đã dùng toàn bộ số tiền 200 triệu đồng để mua chứng khoán. “Bình thường chị em hay mua vàng cho an toàn, mình đàn ông thích đầu tư chứng khoán hơn. Một phần do mạo hiểm và lời cao”, anh nói.

Qua 7 tháng, doanh nghiệp chia cổ tức, cùng kết quả kinh doanh không mấy khả qua, giá cổ phiếu càng giảm mạnh. Có những mã giảm tới 50% giá trị so với thời điểm anh Thành mua ban đầu. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của nửa đầu năm 2022, chỉ số VN-Index chốt ở mức điểm 1.197,6. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số này đã giảm 300 điểm, tương ứng 20,07% so với hồi cuối năm trước và giảm 7,36% so với tháng 5.

Anh Thành tiếc rẻ, nếu để dành số tiền này đầu tư vàng hay gửi tiết kiệm sẽ không phải lo mất hàng trăm triệu đồng.

Bởi, nếu gửi tiết kiệm từ đầu năm, anh Thành có khoản lãi trên 6 triệu đồng. Còn mua vàng, ở thời điểm đó với mức giá 61,55 triệu đồng/lượng thì nay bán ra, anh Thành lãi hơn 10 triệu đồng. Như vậy, vàng vẫn được đánh giá là một kênh đầu tư hiệu quả nhất từ đầu năm.

Mặc dù giá giảm trong tháng 8 nhưng từ đầu năm, vàng đã có những đợt tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể kiếm lời nếu chốt đúng thời điểm. Ngày 8/3, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức giá 71,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 73,42 triệu đồng/lượng (bán ra).