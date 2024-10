Bộ Tư pháp nói hướng xử lý vụ hủy giấy khai sinh của học sinh lớp 12

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), nói về hướng xử lý vụ việc Hà Nội hủy giấy khai sinh của học sinh lớp 12, đang được dư luận quan tâm. Câu chuyện UBND TP Hà Nội hủy bỏ giấy khai sinh của cháu T.H.N., học sinh lớp 12 ở Hà Nội, đang gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, kết quả học tập của cháu. Hướng xử lý vụ việc sẽ như thế nào là vấn đề được phóng viên Dân trí đặt ra tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp sáng 7/10. Trả lời việc này, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - nhấn mạnh tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đúng các quy định liên quan. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí (Ảnh: Thế Kha). "Cháu T.H.N. sinh ra tại Trung Quốc, có quốc tịch Trung Quốc nhưng Sở Tư pháp Hà Nội đã ghi chú, cấp giấy khai sinh không đúng quy định của Chính phủ. Chúng tôi đã trao đổi với Sở Tư pháp Hà Nội về sự việc này", ông Hải thông tin. Bộ Tư pháp là cơ quan thuộc Chính phủ, đầu mối quản lý và phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quốc tịch. "Chúng tôi đã có nhiều công văn trả lời cho đương sự về việc cháu T.H.N. phải làm thủ tục, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào theo đúng trách nhiệm, chức năng, thẩm quyền của chúng tôi", Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh. Theo ông, hồ sơ của cháu N. đang thiếu thẻ thường trú do cơ quan công an cấp. UBND TP Hà Nội đã có công văn đề xuất miễn thẻ thường trú cho cháu nhưng Bộ Tư pháp "không có thẩm quyền để miễn thẻ thường trú đó". Bộ Tư pháp đã gửi công văn đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vấn đề về thẻ thường trú nói trên cho cháu T.H.N. "Có ý kiến lo ngại thành tích học tập bao nhiêu năm của cháu có bị ảnh hưởng không? Tôi xin khẳng định, chúng tôi đã gửi công văn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo rồi. Trường hợp này cũng giống như nhiều trường hợp người nước ngoài đang sinh sống, học tập ở Hà Nội khác. Kết quả học tập của cháu không bị ảnh hưởng", ông Hải chỉ rõ. Cháu T.H.N. có cha là công dân Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, được sinh ra tại Trung Quốc và đăng ký khai sinh tại Trung Quốc. Năm 2008, do sức khỏe của cháu N. không tốt nên cả gia đình quyết định từ Trung Quốc về Việt Nam sinh sống. Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp giấy khai sinh, thực hiện ghi chú khai sinh cho cháu T.H.N. Bà Đỗ Hồng Diệp cho phóng viên Dân trí xem các giấy khen, thành tích học tập xuất sắc của con trai T.H.N. (Ảnh: Thế Kha). Đến cuối tháng 3/2024, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định bãi bỏ ghi chú khai sinh và thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh mà Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp cho cháu T.H.N. vào năm 2008. Việc hủy bỏ giấy khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) kết luận Sở Tư pháp Hà Nội đã thực hiện không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005. Thời gian qua, bà Đỗ Hồng Diệp (mẹ cháu N.) không biết bao nhiêu lần "gõ cửa" phòng tiếp dân của Sở Tư pháp Hà Nội, UBND TP Hà Nội để mong được trình bày, giải đáp thắc mắc nhưng chưa có kết quả cuối cùng. "18 năm sinh sống, học tập ở Việt Nam, cháu luôn là con ngoan, trò giỏi nhưng bây giờ đang nơm nớp lo sợ tương lai bất định", bà Diệp kể. Qua khám sức khỏe định kỳ mới đây, bà Diệp phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Phải làm việc gắng sức để nuôi 3 đứa con, người phụ nữ này lo sợ một ngày sức khỏe yếu sẽ không thể lo cho con mình. Bà mong lãnh đạo Hà Nội cùng Bộ Tư pháp thấu hiểu, phối hợp với nhau cùng tháo gỡ nhanh chóng câu chuyện mà cháu T.H.N. đang gặp phải, giúp tương lai của cháu không bấp bênh như bây giờ. Câu chuyện hi hữu này được Dân trí phản ánh thời gian qua đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.