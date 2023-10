Bộ TT&TT và các nhà mạng sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh

“Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo” và “Lừa đảo ‘khóa SIM’ vì chưa chuẩn hóa thuê bao” là 2 trong 24 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, theo tổng hợp của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Trong chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” được Bộ TT&TT phát động hồi trung tuần tháng 6/2023, với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến, Cục An toàn thông tin cũng đã có hướng dẫn về các dấu hiệu để nhận diện 24 hình thức lừa đảo phổ biến. Đồng thời, cung cấp bộ cẩm nang kiến thức phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng.

Dẫu vậy, tình trạng lừa đảo trực tuyến vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có thêm các giải pháp căn cơ và quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống lừa đảo trên mạng. Số liệu cập nhật hàng tuần của Cục An toàn thông tin cho thấy, mỗi tuần hệ thống canhbao.khonggianmang.vn do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vận hành vẫn nhận được khoảng 300 phản ánh của người dùng Internet Việt Nam về các trường hợp lừa đảo. Trong đó, nhiều hơn cả là các trường hợp giả mạo ngân hàng, các cơ quan có thẩm quyền, sàn thương mại điện tử...

Bộ TT&TT sẽ tiên phong gắn tên định danh số điện thoại tương tác với người dânCục Viễn thông, Bộ TT&TT đang tổng hợp danh sách các số điện thoại của những đơn vị thuộc Bộ có giao tiếp với người dân để thực hiện gắn brandname – tên định danh. Sắp tới, các cuộc gọi từ Bộ TT&TT tới người dân đều sẽ hiện brandname.