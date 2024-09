Bộ trưởng Nông nghiệp dẫn chứng Thái Lan để gợi ý thương hiệu lúa gạo mùa nước nổi Việt Nam

Ngày 1/9 diễn ra Hội nghị sơ kết Dự án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hiện đại và phát thải thấp, tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Quyết Tiến, người trực tiếp thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hiện đại và phát thải thấp ở xã Phú Thành A (huyện Tam Nông) - cho biết, sau 2 năm thực hiện mô hình được nhiều nông dân hưởng ứng tham gia. Năm 2023, diện tích ban đầu chỉ 20ha của 8 hộ, đến năm nay diện tích được mở rộng lên 80ha với 23 hộ trong HTX tham gia.

Ông Tuấn cho biết, mô hình trồng lúa mới áp dụng sạ cụm, sạ thưa giúp giảm lượng giống từ 40-60% so với sản xuất bình thường (giảm khoảng 50-70 kg giống/ha). Sử dụng phân hữu cơ thay thế một phần phân bón hóa học và giảm 30-40% lượng phân hóa học so với canh tác truyền thống (giảm khoảng 100-150 kg phân bón/ha). Giảm được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật từ 2-3 lần so với ngoài mô hình. Sau thu hoạch, rơm được thu gom khỏi ruộng khoảng 87%, phần còn phun nấm Trichoderma để phân hủy rơm rạ tạo thêm dinh dưỡng cho đất.