Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Sản xuất ít hơn để được nhiều hơn!

Thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số quốc gia bị khủng hoảng lương thực, bị đứt gãy các chuỗi cung ứng. Nhưng ngành nông nghiệp của Việt Nam vẫn đứng vững, vừa đóng góp cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Chúng ta chưa để xảy ra về khủng hoảng an ninh lương thực, hiện nhiều quốc gia đang tìm đến Việt Nam để hợp tác về nông nghiệp.

Một yếu tố nữa là vấn đề thị trường, bởi định vị được thị trường còn quan trọng hơn sản xuất. Nếu chúng ta sản xuất mà không có thị trường thì mọi sản xuất của chúng ta đều bị tắc nghẽn.

Vai trò kiến tạo của một nền nông nghiệp, vai trò kiến tạo một không gian thị trường trong năm 2022 được chúng ta thể hiện rõ ràng hơn. Năm 2022 chúng ta mở cửa rất nhiều thị trường, nhiều loại nông sản của Việt Nam đã tiếp cận được thị trường khó tính. Từ đó chúng ta sẽ đa dạng hóa được thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Chúng ta đa dạng hóa được thị trường, điều đó khẳng định rằng chất lượng nông sản Việt Nam đủ đáp ứng các tiêu chí ở những thị trường khó tính nhất.

Những kết quả đạt được là giá trị liên kết giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa nhà nước với doanh nghiệp nông nghiệp với bà con nông dân, hợp tác xã - đó là những giá trị bao trùm trong năm 2022.

Tại một diễn đàn xúc tiến thương mại với đối tác nước ngoài, Bộ trưởng từng nói, Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, dựa trên ba trụ cột: "Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh". "Less is more" - "ít hơn để được nhiều hơn". Vậy Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về thông điệp này?

- Đó là xu thế của nền kinh tế thế giới chứ không riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, thuật ngữ của họ "Less is more" - "ít hơn để được nhiều hơn". Ở các nước phát triển, thì mọi vấn đề trong sản xuất nông nghiệp đều được áp dụng khoa học kỹ thuật vào giải quyết trong nhiều các công đoạn.

Ở Việt Nam hiện nay cũng đã xuất hiện nhiều mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại và rất văn minh.

Tôi lấy ví dụ, trong bối cảnh chuỗi cung ứng một số loại hàng hóa bị đứt gãy do chiến sự Ukraine - Nga nổ ra, khiến giá cả vật tư đầu vào cho nông nghiệp tăng cao như phân bón, thì người nông dân ở Tây Nguyên đã tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và sử dụng chế phẩm sinh học để ủ, tạo ra phân bón.

Cách làm trên đã giảm được chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông sản hữu cơ có giá trị cao. Tức là chi phí sản xuất thấp, sản lượng sẽ thấp hơn so với sử dụng phân bón vô cơ, nhưng chúng ta đã tạo ra những sản phẩm nông sản hữu cơ an toàn, có giá trị cao và bán được giá cao hơn. Điều này hoàn toàn đúng với thuật ngữ sản xuất nông nghiệp hiện đại là "Less is more" - "ít hơn để được nhiều hơn".

Mô hình nông nghiệp sinh thái ở Tây Nguyên chỉ là một ví dụ, hiện nay nhiều địa phương đã triển khai cách làm này và mang lại hiệu quả kinh tế cao.