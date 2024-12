Bộ trưởng được nghỉ phòng 3 triệu/ngày; sếp nhà băng làm cán bộ NHNN

Bộ trưởng đi công tác được nghỉ phòng 3 triệu đồng/ngày; bổ nhiệm chức vụ chánh văn phòng NHNN với phó tổng giám đốc Vietinbank; đề xuất nâng mức nợ thuế cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh lên 50 triệu... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua. Bộ trưởng đi công tác được nghỉ phòng 3 triệu đồng/ngày Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo đó, lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương có thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ lên 3 triệu đồng/ngày/phòng, thay vì như hiện tại là 2,5 triệu đồng. Chuyên gia thuế chỉ rõ thiệt thòi người nộp thuế thu nhập cá nhân phải gánh Dù ngành thuế đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, mức độ chuyển đổi số ngành thuế của Việt Nam cao hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực ASEAN, song nhiều doanh nghiệp, người dân vẫn gặp phiền hà khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Một số dẫn chứng cụ thể về tình trạng trên được bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế, nêu tại hội thảo “Thuế và nền tài chính lành mạnh cho sự phát triển bền vững” chiều 18/12. Trường hợp ngân sách nhà nước bị người nộp thuế chiếm dụng thì người nộp thuế sẽ bị phạt, nhưng chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm khi người nộp thuế, doanh nghiệp chậm được trả lại tiền thuế đã nộp thừa, chuyên gia chia sẻ. Gần 63 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý hơn 62 nghìn tỷ Năm 2024, ngành thuế đã thực hiện 62.932 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 525.792 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý là 62.726 tỷ đồng. Số liệu vừa được công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 của Tổng cục Thuế sáng 19/12. Đề xuất nâng mức nợ thuế cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh lên 50 triệu Trả lời báo chí về quy định ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, ông Hoàng Thái Sơn, Vụ trưởng Pháp chế - Bộ Tài chính cho biết, trong dự thảo nghị định mới nhất của Chính phủ quy định về ngưỡng nợ thuế và thời gian nợ đối với các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức nợ thuế quá hạn 120 ngày với cá nhân, chủ hộ kinh doanh lên mức 50 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng so với dự thảo hồi đầu tháng 12/2024. Năm 2024, Tổng cục Thuế đã ban hành 58.687 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền thuế nợ là 80.512 tỷ đồng. Ảnh: Thạch Thảo Mức đề xuất mới này do Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến từ truyền thông và các cơ quan liên quan. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tên gọi mới sau hợp nhất 2 bộ Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Theo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, sau hợp nhất Bộ NN-PTNT và Bộ TN&MT sẽ thống nhất tên gọi mới là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sếp VietinBank được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông tin việc triển khai một loạt quyết định của Thống đốc NHNN về bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị. Trong số này, NHNN tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng NHNN đối với ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Cùng ngày, VietinBank cũng công bố thông tin về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Vinh từ ngày 18/12 để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định bổ nhiệm của NHNN. Ngân hàng tăng ca thứ 7, chủ nhật hỗ trợ cập nhật tài khoản trước hạn 1/1/2025 Chỉ còn ít ngày nữa, tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc rút tiền bằng mã QR; tài khoản ngân hàng chưa cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip mới cũng sẽ bị tạm dừng giao dịch hoàn toàn kể từ ngày 1/1/2025. Một loạt ngân hàng như VietinBank, Agribank, Vietcombank,... cho biết sẽ mở cửa giao dịch ngày cuối tuần để hỗ trợ khách hàng tổ chức/hộ kinh doanh cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân và hỗ trợ khách hàng cá nhân cập nhật sinh trắc học. Theo khuyến cáo từ các ngân hàng, gần đây, xuất hiện các đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, liên hệ với khách hàng thông qua gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook... yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân và có thể yêu cầu cả cuộc gọi video nhằm thu thập thêm khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của khách hàng. Đây là hình thức lừa đảo để khách hàng tải về file có chứa mã độc, phần mềm gián điệp nhằm khai thác thêm thông tin khách hàng. OceanBank chính thức được đổi tên Theo Quyết định số 741 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 18/12/2024, Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành viên Đại Dương (OceanBank) chính thức đổi tên. Theo đó, tên tiếng Việt mới của ngân hàng là Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại.

Tên tiếng Anh được đổi thành Modern Bank of Vietnam Limited. Tên viết tắt là MBV.