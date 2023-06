Bộ trưởng Công an: Thẻ căn cước không có sóng nên không thể bị theo dõi

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng 10/6 (Ảnh: Phạm Thắng).

Thông tin thêm những lợi ích khi sử dụng thẻ căn cước, Bộ trưởng Công an cho biết do ứng dụng công nghệ mới nên thẻ căn cước có tiến bộ hơn.

Nội dung này được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), sáng 10/6. Nhiều định hướng đổi mới liên quan thẻ căn cước được Bộ trưởng Công an cung cấp, nếu dự án Luật này được Quốc hội thông qua.

Theo Bộ trưởng, thẻ căn cước của công dân hiện nay mà Việt Nam sử dụng có tích hợp QR với nhiều thông tin. Bộ Công an cũng tính toán đưa công nghệ sinh học vào quản lý, tránh trường hợp những người phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhận dạng hoặc không có dấu vân tay.

Kinh phí để triển khai cấp thẻ căn cước cho người dân, Bộ trưởng Công an cho biết lấy từ các nguồn tổ chức quốc tế tài trợ và xã hội hóa; phôi thẻ làm căn cước do doanh nghiệp sản xuất với chi phí rẻ hơn nhiều so với nhập khẩu.

Đại tướng Tô Lâm cũng phản bác quan điểm cho rằng người dân sử dụng thẻ này sẽ bị theo dõi, do trên thẻ không có sóng, không có tín hiệu, nên không thể có chức năng theo dõi.

Khẳng định mã số định danh trên thẻ được cấp là vĩnh viễn, việc cấp mới thẻ là của cơ quan Nhà nước nhưng với thẻ cấp lại, cấp đổi, Bộ trưởng Công an cho biết người dân sẽ phải mất chi phí. Việc này nhằm nâng cao trách nhiệm bảo quản, giữ gìn thẻ.

Bên cạnh đó, theo Đại tướng, việc sử dụng thẻ căn cước cũng được quy định rõ và không cơ quan, đơn vị nào có quyền giữ thẻ của người dân, mà chỉ được sử dụng thông tin trong căn cước, ngoại trừ các cơ quan công an phục vụ cho điều tra.