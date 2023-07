Bộ Nội vụ đồng ý mở rộng quận Hồng Bàng, lập quận An Dương ở Hải Phòng

Trong quá trình xây dựng đề án, UBND TP Hải Phòng chủ động phối hợp Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Thành ủy Hải Phòng có kết luận về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương, hoàn thành trước năm 2025.

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng là sáp nhập 3 xã Đại Bản, An Hồng, An Hưng (huyện An Dương) về quận Hồng Bàng; đồng thời, thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.