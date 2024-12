Bố mẹ phản đối nhưng tôi vẫn yêu tha thiết người đàn ông đã qua 2 đời vợ

Tôi tha thiết yêu anh dù anh thừa nhận đã có 2 đời vợ. Tôi vui mừng vì anh ngỏ lời xin cưới nhưng bố mẹ tôi phản đối ra mặt. Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp anh trong một buổi đi chơi cùng bạn bè. Anh không phải là người hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của nhiều người nhưng trong mắt tôi, anh thật sự khác biệt. Anh là người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và rất hiểu chuyện. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau đến kỳ lạ, cứ ngỡ như cả hai thân quen nhau đã lâu.

Ảnh minh họa: PX Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế phát triển rất tự nhiên. Những cuộc trò chuyện ban đầu trở nên thân mật hơn, rồi những buổi hẹn hò dần trở thành thói quen. Tôi yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi nhớ có những lần hai đứa trò chuyện suốt đêm. Tôi cảm nhận được anh là người có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình, dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách. Tôi năm nay 32 tuổi, còn anh hơn tôi 12 tuổi và từng có 2 đời vợ. Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên nghe anh chia sẻ về chuyện quá khứ. Mọi người nói rằng một người đàn ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân rất khó thay đổi, rất khó đem lại hạnh phúc cho một người phụ nữ. Nhưng tôi cảm thấy anh không phải là người đàn ông hứa suông, mà là người giàu tình cảm và trân trọng những gì mình có. Anh lấy người vợ đầu tiên khi mới 20 tuổi. Một cuộc hôn nhân mà theo anh đó là lúc "quá trẻ để hiểu rõ về tình yêu và trách nhiệm". Anh không giấu giếm tôi về quá khứ đó nhưng mỗi lần anh kể, tôi chỉ cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói của anh, chứ không phải là sự trách móc hay đổ lỗi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh kết thúc sau 5 năm vì cả hai không thể tìm được tiếng nói chung. Vợ anh là người nuôi con nhỏ. Anh kết hôn lần thứ hai với một người phụ nữ mà anh cho là "yêu đúng người" ở tuổi 32. Nhưng sau khi sinh con được 1 năm, vợ anh bị bạo bệnh và qua đời. Anh một mình nuôi con nhỏ cho đến bây giờ. Thực ra, dù anh đã có 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng tôi thấy anh vẫn là một người đàn ông chân thành, yêu thương và rất biết chăm sóc người xung quanh. Anh nói rằng không phải ai cũng có thể may mắn sống cùng nhau đến cuối đời, cũng không thể tránh cái người ta vẫn gọi là "số phận". Tuy nhiên, tôi vẫn giấu anh một chuyện. Gia đình tôi không chấp nhận mối quan hệ này. Thực ra, tôi đã giấu cả hai bên để lén lút tiếp tục nuôi nấng, bảo vệ tình yêu của mình. Sau khi yêu nhau được 3 năm, anh ngỏ lời muốn làm đám cưới. Tôi vui mừng, hạnh phúc và thầm hứa sẽ chấp nhận mọi khó khăn trong tương lai. Dù vậy, mọi chuyện diễn ra vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi đưa anh về nói chuyện với bố mẹ. Tôi biết sẽ không dễ dàng để bố mẹ chấp nhận nhưng không ngờ họ phản ứng gay gắt ra mặt. Bố mẹ nói rằng, một người đàn ông đã từng có hai đời vợ thì không đáng tin cậy và tôi sẽ khổ nếu cưới anh. Tôi hiểu những lo lắng ấy vì trong mắt bố mẹ, tôi là con gái cưng và họ chỉ muốn tôi có một cuộc sống an yên. Nhưng tôi cũng không thể dừng lại tình yêu của mình dành cho anh. Mỗi lần về nhà, tôi lại phải nghe những lời trách mắng. Bố tôi phân tích rằng tôi là một cô gái độc lập, hiện có nhà riêng, việc làm tốt, ngoại hình ưa nhìn, tại sao phải cố lấy bằng được một người đàn ông đã có 2 đời vợ. "Con có thể yêu ai cũng được nhưng đừng yêu một người đã từng đổ vỡ quá nhiều lần", bố nói. Mẹ tôi thì tuyên bố, nếu kết hôn bà sẽ không tổ chức đám cưới cho tôi. Câu nói của mẹ làm tôi hiểu rằng bà có thể sẽ từ mặt nếu tôi lấy anh. Hiện tại, tôi không biết phải như thế nào. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể mạo hiểm bước vào hôn nhân với người đàn ông đã có 2 đời vợ hay không? Thực sự, tôi rất yêu anh, thương anh và cũng chấp nhận tất cả những khó khăn phải đối mặt khi đến với anh. Dù vậy, sự phản đối kịch liệt của bố mẹ khiến tôi phải suy nghĩ. Độc giả giấu tên Theo Vietnamnet