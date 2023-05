Bộ GTVT đề xuất mua lại 5 dự án BOT

Trước tình trạng trên, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án này.

Cụ thể, 72 dự án đầu tư theo phương thức PPP đang được Bộ GTVT quản lý. Trong đó có 66 dự án BOT gồm: 7 dự án đã hết thời hạn thu phí, 54 dự án đang thu phí, 2 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được thu phí và 3 dự án đang đầu tư.

Đáng chú ý, 8 dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Một số dự án có doanh thu chỉ đạt 30% so với hợp đồng.

Nguyên nhân, theo Bộ GTVT do tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về những phát sinh, thay đổi dẫn đến vướng mắc. Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng.