Bộ GD&ĐT bác tin tổ chức bài thi V-SAT 2025 để tuyển sinh đại học

Bộ GD&ĐT gửi công văn tới các cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm khảo thí quốc gia về việc không tổ chức bài thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT). Trong công văn, Bộ GD&ĐT nêu rõ, những ngày qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nội dung "Bộ GD&ĐT công bố đề minh họa bài thi V-SAT để tuyển sinh đại học". Bộ GD&ĐT khẳng định, không có chủ trương giao Trung tâm khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục (Cục Quản lý chất lượng) xây dựng bài thi V-SAT, để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh đại học. Việc các cơ sở giáo dục đại học hợp tác tổ chức thi phải thực hiện theo các quy định của quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành. Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, các trường đại học thực hiện nghiêm công tác truyền thông, tuyệt đối không sử dụng các cụm từ, khái niệm làm xã hội hiểu nhầm là bài thi V-SAT là bài thi của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, Bộ sẽ tạo sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra với các kỳ thi tuyển sinh do các trường đại học tổ chức để đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật. Bộ GD&ĐT bác thông tin tổ chức thi V- SAT 2025. (Ảnh minh hoạ) V-SAT là kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính do các trường đại học tham gia chủ trì tổ chức, Trung tâm khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục phối hợp, hỗ trợ, cung cấp ngân hàng câu hỏi. Kỳ thi được tổ chức lần đầu vào năm 2023. Kỳ thi V-SAT tổ chức 7 môn thi độc lập, bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Tùy vào mục đích sử dụng kết quả thi, thí sinh được đăng ký dự thi từ 1 đến 7 môn. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính. Từ năm 2025, bài thi V-SAT sẽ có thêm môn Ngữ văn với hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và viết luận trên máy tính. Năm 2025, có 18 trường đại học thỏa thuận tổ chức thi và sử dụng chung kết quả thi V-SAT, gồm: trường Đại học Luật TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Lạc Hồng, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học Trà Vinh, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Ngân hàng, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Duy Tân và Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt, một số trường đại học công bố dự kiến dành 10 - 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm 2025 cho phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi V-SAT.