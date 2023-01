Bộ Công an đề xuất sửa đổi nhiều thông tin trên CCCD gắn chip

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo lần này đề ra nhiều quy định về căn cước công dân (CCCD), đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên các thông tin in trên mặt trước của CCCD, gồm: Hình quốc huy; dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ngày, tháng, năm hết hạn.