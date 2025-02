Bộ Công an đề nghị MobiFone xây dựng chiến lược kinh doanh có tầm nhìn

“MobiFone phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, đề xuất phương án để tranh thủ lợi thế, các điều kiện sẵn có của Bộ Công an về cơ sở hạ tầng, đường truyền dẫn, băng tần, kho số và khách hàng là cán bộ, chiến sỹ công an để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; đồng thời, nghiên cứu các điều kiện thuận lợi sẵn có của MobiFone để ứng dụng, hỗ trợ vào các đề án, dự án đang và chuẩn bị triển khai trong lực lượng Công an nhân dân. Chú trọng đổi mới, sáng tạo ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh để tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển dịch vụ vượt trội theo hướng ưu đãi, cạnh tranh hơn, đặt khách hàng là trung tâm để phục vụ và phát triển”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị MobiFone xây dựng chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch một cách tổng thể, bài bản hơn, phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ, ứng dụng thành tựu tiên tiến trên thế giới để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong buổi làm việc mới đây với MobiFone, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khuyến nghị MobiFone hãy đi làm cái mới, mở ra không gian tăng trưởng mới.