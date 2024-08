Bộ Công an cung cấp thông tin mới về tiến độ điều tra vụ Phúc Sơn, Thuận An

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ Thuận An, Phúc Sơn (Ảnh: Đặng Phước).

Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng cao độ để đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc hai vụ án này, theo lời Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên.

Về tiến độ điều tra vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, ông Tuyên nhấn mạnh đây là hai vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo từ tháng 5.

Những con số này được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp báo chiều 14/8 của Ban Nội chính Trung ương. Cuộc họp nhằm thông báo về kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tin chi tiết hơn, ông Tuyên cho biết vụ Thuận An được khởi tố ngày 11/4. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm trong thực hiện đấu thầu triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước và xét xử nghiêm minh sai phạm", Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo ông, trong quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự động nộp và vận động gia đình khắc phục thiệt hại 62 tỷ đồng và 42.000 USD.