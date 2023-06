Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân. Đây cũng là cơ quan nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm. Phó Bí thư do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an kiêm nhiệm còn Ủy viên thường vụ là các Thứ trưởng Bộ Công an.