Bố bảo tôi bán xe để góp tiền mua nhà cho mẹ kế

Năm ngoái bố có mua cho tôi chiếc xe 4 chỗ nhỏ, bảo tôi dùng đi lại chở đồ cho nhanh. Thế nhưng tôi thuê nhà ngay gần cửa tiệm, đi bộ mấy bước là qua nên rất ít khi lái xe. Thi thoảng đi chơi xa hoặc ship hàng cho khách tôi mới cần đến chiếc xế hộp. Tôi cứ nghĩ cái xe sẽ theo mình làm của hồi môn khi lấy chồng. Ai ngờ mấy hôm trước bố gọi điện nói 1 chuyện khiến tôi bị sốc.

Bố bảo tôi bán chiếc xe đi để lấy tiền mua nhà mới tặng mẹ kế!

Thực ra bố đủ tiền để mua 2 căn chung cư một lúc, nhưng ông muốn tôi góp thêm chút ít để dì thêm vui lòng. Dù sao nghe chuyện con gái riêng của chồng biếu mẹ kế mấy trăm triệu cũng hay ho lắm chứ. Người khác biết lại khen cảm động như phim!

Nhưng vừa nghe bố đề nghị bán xe tôi đã định phản đối ngay tức khắc. Tôi không thích kế hoạch tặng quà của bố lắm, dù ông chê tôi ít đi xe nên lãng phí cũng chẳng sai. Cơ mà đồ bố mua cho tôi thì dùng như nào là quyền của tôi chứ. Tự dưng phải bán đi rồi mua nhà cho mẹ kế, tôi rất muốn hỏi bố sao không phải là mua nhà cho tôi?!? Hỏi ý kiến ông bà nội thì ông bà cũng giãy nảy. Bố có thiếu tiền đâu mà phải đề nghị chuyện kì cục như thế chứ.

Tôi nói với bố rằng cần thời gian suy nghĩ. Có vẻ như dì không hề biết chuyện bố muốn mua nhà khác, thấy tôi qua chơi còn hào hứng rủ bế em ra công viên. Dì tiết lộ một điều khiến tôi phát hoảng. Đó là bố đi khám phát hiện có khối u to đùng ở gan. May là cái u ấy lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rồi điều trị là xong. Nghe dì thao thao bất tuyệt toàn về bố, còn kể xấu ông ngủ ngáy nọ kia mà tôi bật cười. Tự dưng tôi thấy dì giống mẹ quá, lúc nào trong mắt cũng chỉ có bố mà thôi. May mắn có dì bên cạnh chăm sóc nên bố tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều. Dì đối xử với tôi cũng tốt, chưa bao giờ phân biệt mẹ ghẻ con chồng hay tỏ vẻ xấu xa.