Black Friday ở TP.HCM: Hạ giá tới 80% nhưng khách hàng vẫn dè dặt xuống tiền

Những ngày trước dịp Black Friday, nhiều cửa hàng tại TP.HCM đã rầm rộ quảng cáo khuyến mại sớm với những chương trình ưu đãi giảm giá từ 50% - 80% nhưng lượng khách mua không nhiều. “Black Friday” là dịp khuyến mãi lớn nhất năm, diễn ra vào thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Năm nay, “Black Friday” rơi vào ngày 29/11. Các hãng thời trang có nhiều chương trình khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn (Ảnh: Hoàng Minh) Để thu hút khách, hơn 1 tuần nay, các cửa hiệu ở TP.HCM đã rầm rộ tung khuyến mại, chương trình sale chào đón ngày “Thứ Sáu đen tối”. Dọc các tuyến đường thời trang như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Lê Văn Sỹ (Quận 3), Đồng Khởi (Quận 1), Quang Trung (quận Gò Vấp),… tràn ngập banner, áp phích, biển quảng cáo với nội dung: "Sale up to 50-70%", "siêu sale lớn nhất năm", "đồng giá 99K",… Các hãng túi xách cũng có các sản phẩm giảm giá để thu hút người mua (Ảnh: Hoàng Minh) Mặc dù chương trình sale, khuyến mãi rất sâu nhưng tình hình mua bán tại các cửa hàng vẫn chưa thực sự nhộn nhịp, chỉ có một vài thương hiệu nổi tiếng là khá đông khách. Theo một số nhân viên bán hàng, lượng khách đến trong dịp “Black Friday” năm nay ít hơn hẳn các năm trước. Sức mua cũng không có nhiều đột phá, giá trị mỗi đơn thanh toán cũng giảm rõ rệt. Cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu có lượng khách không quá đông (Ảnh: Hoàng Minh) Chị Nguyễn Hà (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) một khách hàng cho biết, dịp khuyến mại năm nay, chị cảm thấy việc mua sắm khá thoải mái, không lo kẹt xe, cũng không sợ hết hàng giảm giá vì lượng khách đi mua hàng không nhiều. Mặc dù nhiều hàng hóa giảm giá sâu nhưng bản thân chị Hà cũng rất cân nhắc, tính toán khi quyết định chi tiêu: "Năm nay tôi lựa chọn mua online nhiều hơn vì bận không có thời gian. Online cũng có mức giảm như vậy và nhiều chương trình khuyến mại hơn, nên thấy ở đâu rẻ thì mua. So với các năm trước tôi mua ít hơn vì chi phí tăng lên trong khi lương không tăng. Quần áo giờ cũng đơn giản hóa, không còn tiêu nhiều vào các sản phẩm này. Những năm 2018-2019, những dịp như thế này khá chen lấn chứ không thoải mái như bây giờ". Đường Nguyễn Trãi có nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng với nhiều chương trình giảm giá đa dạng, hấp dẫn (Ảnh: Hoàng Minh) Lượng khách tới mua sắm tại cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi vẫn chưa đạt kỳ vọng (Ảnh: Hoàng Minh) Tại các trung tâm mua sắm lớn của TP.HCM như: Vincom Đồng Khởi, Parkson (Quận 1), GigaMall (TP Thủ Đức), Aeon Mall (quận Bình Tân),… nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm như: NEW, Adidas, Mango, Converse, Canifa, TokyoLife, Pedro.… đều trưng biển bán với giá 199.000 đồng, 299.000 đồng, 499.000 đồng, hay giảm giá từ 50-80% để thu hút khách hàng,... Tuy nhiên, đến giờ này, lượng khách đến xem và mua hàng không đông. Các trung tâm thương mại có nhiều chương trình giảm giá tới 80% (Ảnh: Hoàng Minh) Tình trạng đìu hiu, vắng vẻ xảy ra ở nhiều cửa hàng trong những ngày giữa tuần (Ảnh: Hoàng Minh) Tranh thủ buổi tối đi ngắm hàng, mua sắm cùng bạn bè tại trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi, chị Cẩm Chân (25 tuổi, ngụ Quận 12) cho biết, sau khi dạo xem các mặt hàng giảm giá, khi bước chân ra khỏi Vincom Centre, chị vẫn chưa mua gì, còn bạn bè của chị chỉ mua ít đồ. Theo chị Chân, mẫu mã những mặt hàng giảm giá năm nay chưa đủ hấp dẫn: "Mấy năm trước cứ có giảm giá tôi đều chạy đi mua ít đồ nhưng năm nay đến giờ tôi vẫn chưa chọn mua được gì. Năm nay tiền không có mấy, thấy giá hạ rồi mà cảm giác vẫn cao trong khi nhiều lúc mua phải hàng tồn xả kho. Hiện giờ tôi cũng lưỡng lự chưa biết có nên sắm gì về không". Người dân phải cân nhắc, xem xét kỹ trước khi quyết định mua hàng (Ảnh: Hoàng Minh)