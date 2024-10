Bình Dương có cơ chế phí ‘0 đồng’ cho nhà đầu tư để xây nhà ở cho người thu nhập thấp

Để thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, Bình Dương sẽ hỗ trợ xử lý hồ sơ pháp lý “0 đồng”, sử dụng ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với người thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ vốn vay mua nhà trả góp. Ngày 26/10, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bình Dương hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm: Công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn và công trình khác (trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong công trình) nhưng hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án. Miễn 100% đối với mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Miễn 100% đối với mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh. Miễn 100% đối với mức thu phí thẩm định Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh, cấp huyện. Hỗ trợ về thủ tục hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức rà soát, đơn giản hoá thủ tục nội bộ và cắt bỏ các thủ tục không cần thiết đối với dự án NƠXH; thành lập bộ phận chuyên trách hoặc bán chuyên trách quản lý về NƠXH để hỗ trợ nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh. Cũng theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, theo đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, địa phương này sẽ xây hơn 42.000 căn; đến nay, đã xây dựng được gần 15.900 căn, mục tiêu đến năm 2025, sẽ xây dựng thêm 26.552 căn. Đang xây dựng 9 dự án với kinh phí hơn 11.000 tỉ đồng Hiện nay, Bình Dương có 9 dự án NƠXH khoảng 14.250 căn với tổng vốn hơn 11.000 tỉ đồng. Trong đó, có khu nhà ở an sinh xã hội - khu 5 Định Hòa (TP Thủ Dầu Một) và Khu dự án nhà ở an sinh xã hội - khu 6 Việt Sing (TP Thuận An) khoảng 3.594 căn với tổng vốn đầu tư 2.943 tỉ đồng. Dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) có 882 căn hộ với tổng vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng. Dự án nhà ở an sinh xã hội (TP Thủ Dầu Một) có 978 căn hộ với tổng số vốn 772 tỉ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) có 3.347 căn hộ chung cư và nhà ở liền kề với tổng số vốn đầu tư 2.171 tỉ đồng. Khu chung cư nhà ở xã hội Thống Nhất (TP Dĩ An) khoảng 2.620 căn hộ với tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng. Khu nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) có 561 căn hộ với tổng vốn đầu tư 389 tỉ đồng. Dự án nhà ở xã hội Thăng Long (TP Bến Cát) có 1.063 căn hộ với tổng số vốn trên 1.025 tỉ đồng. Nhà ở xã hội Toàn Mỹ có 1.204 căn hộ với vốn đầu tư khoảng 1.560 tỉ đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NƠXH. Với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Người vay thuộc đối tượng này được hỗ trợ lãi suất chỉ 0,55%/tháng. “Chương trình cho vay trọng tâm trong thời gian tới là cho vay NƠXH, góp phần thực hiện mục tiêu “Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương cho hay. Hương Chi