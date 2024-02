Biển Đông và con đường kiên định ta đang đi!

Về Biển Đông, đáng chú ý: Thứ nhất, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là vấn đề quan tâm chung của ASEAN và khu vực, được đề cập tại các hội nghị và văn kiện của ASEAN.

Thứ hai, ASEAN tiếp tục nhấn mạnh các nguyên tắc về tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy tham vấn ASEAN - Trung Quốc để thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC thực chất và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tạo môi trường thuận lợi cho các đàm phán này bằng việc không làm phức tạp tình hình trên biển.

Thứ tư, điểm đáng chú ý là trong năm qua, lần đầu tiên ASEAN ra Tuyên bố về thúc đẩy “không gian biển ở Đông Nam Á” hòa bình ổn định ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Tuyên bố trên có ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là gắn Biển Đông với hòa bình ổn định của cả khu vực và không gian biển Đông Nam Á nói chung. Thứ hai, từ đó gắn với trách nhiệm, vai trò trung tâm của ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác của ASEAN với các đối tác đối với hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở Đông Nam Á, trong đó có về Biển Đông. Thứ ba, các quá trình này sẽ song hành bổ sung cho nhau, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có không gian biển Đông Nam Á và Biển Đông. Trong khi đó, ASEAN tiếp tục thúc đẩy đối thoại ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC và xây dựng COC về Biển Đông.

Việt Nam với tinh thần nhất quán

Việt Nam nhất quán đối với các vấn đề trên biển, kiên quyết, kiên trì về chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích hợp pháp tại các vùng biển của mình. Việt Nam đã nhiều lần ra tuyên bố về vấn đề này; đồng thời phản đối các hành vi xâm phạm vùng biển của Việt Nam; yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.