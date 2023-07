Biển Đông sẽ hứng 1-2 cơn bão trong tháng 7

Cùng với đó, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ 10-15 ngày đầu tháng và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Trong một tháng tới, nhiệt độ trên cả nước ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Riêng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn 0,5-1 độ C.