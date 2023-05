Bị "ném đá" vì dùng điểm ngữ văn xét tuyển ngành y, nhà trường nói gì?

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường mầm non Thuận Sơn (Đô Lương, Nghệ An) do vi khuẩn S.aureus có trong sữa chua lên men.