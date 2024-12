Bị lừa lần 2 vì tin lời luật sư online đểu

Nạn nhân đã tìm đến luật sư online để nhờ đòi lại tiền bị lừa thì bị... lừa tiếp. Công an TP Đà Nẵng gửi khuyến cáo đến người dân khi bị lừa đảo dưới mọi hình thức, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết; tránh trường hợp bị các đối tượng lừa đảo thực hiện chiếm đoạt tài sản lần hai. Trước đó, chị D.T.M.D (20 tuổi, sinh viên) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0886.280.962; đầu dây bên kia xưng là cán bộ công an và thông báo chị D liên quan đến vụ án đang điều tra. Để chứng minh không liên quan đến vụ án, chị D phải chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan chức năng để niêm phong. Quá hoảng sợ, chị D sau đó chuyển 3 lần với tổng số tiền 29,2 triệu đồng đến số tài khoản 3701296819 của ngân hàng VPbank, chủ tài khoản là “CT TNHH Dau Tu Shark Crydto”. Sau khi bình tĩnh, chị D biết mình bị lừa đảo nên lên mạng tìm kiếm luật sư online để nhờ giúp đỡ. Công an cảnh báo không tin lời từ các trang Fanpage hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Ảnh:CA. Sau khi được trang Facebook “Luật sư Kim Huệ” tư vấn lấy lại tiền bị lừa, chị D tiếp tục chuyển 3 lần với tổng số tiền 11,7 triệu đồng đến số tài khoản 41751797 của ngân hàng ACB, tên tài khoản là “Nguyen Thi Xuan Bang” theo đề nghị của Luật sư online. Chuyển tiền xong, chị D không liên lạc được với Luật sư online nữa nên mới biết mình bị Luật sư online đểu lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo. Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các nội dung đăng tải trên website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... đặc biệt là không chuyển tiền để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Khi bị lừa đảo dưới mọi hình thức, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết. Minh Trường