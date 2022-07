Bị can Lê Thu Vân được cơ quan điều tra cho tại ngoại

Ngày 29/7, đại diện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TP.HCM, Cơ quan ANĐT đã di lý bị can về Long An làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, Cơ quan ANĐT chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân do sức khỏe yếu.