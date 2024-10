Bé trai mầm non bất ngờ hot trên mạng xã hội vì biểu cảm cực hài hước

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực hài hước của một bé trai mầm non. (Nguồn video: Page Thái Nguyên New) Theo đó, bé trai sau khi đi học về đã kể lại những chuyện xảy ra ở trên lớp học cho bà và mẹ nghe. Đáng chú ý, khi bé trai thuật lại lời cô giáo bảo các học trò "nín khóc" đã có vẻ mặt cực kỳ biểu cảm. Điều này khiến người mẹ ấn tượng và ghi lại clip. Theo đoạn clip, người mẹ hỏi: "Ở lớp con khóc thì cô bảo như nào?". Bé trai liền giơ ngón tay ra chỉ và nói duy nhất một từ: "Nín". Biểu cảm trên gương mặt khá giống với biểu cảm của cô giáo ở trên lớp khiến bà và mẹ được phen cười ngả nghiêng. Biểu cảm của cậu bé khiến dân mạng thích thú vô cùng Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước sự dễ thương và đáo để của bé trai này. Nhiều cư dân mạng cho biết, họ đã xem đi xem lại màn biểu cảm của bé trai hàng chục lần mà vẫn không thấy chán. "Tôi phải xem lại 20 lần rồi mà chưa chán. Nhìn biểu cảm của bạn nhỏ này, tôi hình dung ra được lúc cô giáo răn các học trò nín khóc luôn" "Trẻ con thì không biết nói dối. Đi học có gì về nhà thuật lại y chang" "Thần thái giống các cô quá, đáng yêu dễ sợ" "Cười đau ruột, sao con tả đúng quá vậy con ơi. Cô nói một ngày có mấy lần thôi mà con bắt chước nhanh thế", là những bình luận mà cư dân mạng để lại. Nín là gì? Nghĩa của từ nín.

Nín

Động từ

- Ngừng lại, nén lại (một hoạt động nào đó của cơ thể )

Nín thở

Nín cười

Nín hơi lặn xuống nước

- (Phương ngữ) như nhịn (ng2)

"Nói ra mang tiếng phũ phàng, Nín đi thì não can tràng xiết bao!" (Cdao)