Bé trai 2 tuổi tử vong khi uống sữa: Có dấu hiệu bị bạo hành

Sau khi nhận được tin báo của người dân về cái chết bất thường của bé Ổi (2 tuổi, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên), Công an xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước) đến ghi nhận vụ việc.

Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo công an huyện. Công an huyện Bù Đốp cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.