Chiều ngày 11/10, Lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan và Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia. Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia. (Ảnh: Nhật Bắc) Trong phát biểu đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chính thức công bố Chủ đề của Năm ASEAN 2025 là “Inclusivity and Sustainability” (Bao trùm và Bền vững), thể hiện khát vọng thịnh vượng chung, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2025 khởi đầu hành trình mới của ASEAN với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tiếp nối và phát huy thành quả của gần 60 năm hợp tác, củng cố liên kết nội khối, mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác bên ngoài, cùng tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại hợp tác ASEAN năm 2024 với nhiều kết quả thiết thực, để lại ấn tượng đậm nét về những đóng góp chủ động, tích cực và vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, góp phần nâng cao tầm vóc của Cộng đồng ASEAN “kết nối và tự cường”, hướng tới giai đoạn phát triển mới của ASEAN với tầm nhìn mới, tư duy mới, động lực mới và tâm thế mới. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia và đóng góp hiệu quả vào tất cả các hoạt động, truyền tải thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai ASEAN, khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực, trách nhiệm, chân thành và hữu nghị, với các chia sẻ quan trọng và gợi mở nhiều ý tưởng mới cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác, góp phần vào mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Tối ngày 11/10/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Vientaine về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc. Thủ tướng Lào phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan. (Ảnh: Nhật Bắc) Các nhà Lãnh đạo tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan. (Ảnh: Nhật Bắc) Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp. (Ảnh: Nhật Bắc) Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan. (Ảnh: Nhật Bắc)