Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh trung thu và su kem

Ngày 2/10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân bé P.Q.N (6 tuổi) tử vong nghi do ăn bánh su kem và bánh trung thu.

Chiều 29/9, một chung cư tổ chức Tết Trung thu cho các bé sống tại đây. Chị U. (mẹ bé N.) được cư dân cho 2 bánh trung thu, ban tổ chức cho bánh su kem mang về. 22h, chị mang bánh về phòng trọ, để bên ngoài (không bảo quản trong tủ lạnh).