Bé gái 5 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM: Công an vào cuộc

Bé gái 5 tuổi tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể tại quận 4, TP.HCM, công an đang điều tra và bước đầu nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành. Công an Quận 4, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc bé gái 5 tuổi tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể, xảy ra tại một căn nhà ở Phường 9, Quận 4. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bước đầu nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành. Tuy nhiên, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân trực tiếp có thể do bé bị sặc cháo. Hiện, cảnh sát đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về hành vi bạo hành. Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là của cha nạn nhân, tố cáo vợ đã bạo hành con gái dẫn đến cái chết thương tâm. Trong bài đăng, người này bày tỏ nỗi đau khi thấy con ra đi mãi mãi và quyết đưa sự việc ra phát luật.