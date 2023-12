Bé 2 tuổi mất tích bí ẩn bất ngờ được tìm thấy hoàn toàn khỏe mạnh

Trước đó, khoảng 15h ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai ra cổng đổ rác và sau đó mất tích bí ẩn. 3 ngày qua, người thân và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm cháu khắp nơi nhưng không có kết quả.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, công an đang làm việc với gia đình về một số tình tiết liên quan.

Tối 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm tung tích cháu bé. Nhiều cán bộ công an thị xã Hoàng Mai và công an phường đã xuống các địa bàn để phối hợp tìm kiếm.

Đến sáng nay (2/12), cháu Phúc An bất ngờ được tìm thấy trên địa bàn phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn.

Nội tình vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.