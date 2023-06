Bắt tạm giam trưởng bản hủy hoại rừng ở Sơn La

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Tiết (SN 1978, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn) về tội hủy hoại rừng.