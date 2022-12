Bắt tạm giam Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ông giữ chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014. Đến năm 2017, ông làm Giám đốc Sở. Đến tháng 12/2019, ông Chử Xuân Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng như trên đối với bà Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty cổ phần Vina Mi Chi, về tội Đưa hối lộ. Các quyết định nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Quá trình tố tụng, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 34 bị can về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người.