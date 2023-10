Bắt tạm giam kẻ chặt phá 364 cây lâm sản ở Bắc Giang

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Huấn (SN 1985, trú tại thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Hủy hoại rừng".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với Vi Văn Huấn (gạch đỏ). (Ảnh: Công an Bắc Giang).