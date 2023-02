Bắt tạm giam 4 người tại Trung tâm Đăng kiểm 20-09D Thái Nguyên

Trong ngày 9/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1 (TPHCM) và số 9 ở TP Vũng Tàu (cùng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam). Việc khám xét này liên quan đến sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Trước đó, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Đến ngày 17/1, Công an TPHCM khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ TP Hà Nội, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) để điều tra về tội danh trên.