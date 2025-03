Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với trai trẻ để 'trả nợ tình từ kiếp trước'

Có lẽ câu "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" vận vào nhà tôi khi tháng trước, My, cô vợ trẻ của tôi mất đứa con đầu lòng mới tượng hình do không may bị ngã xe máy. Chưa đầy tháng sau công ty mà vợ tôi là nhân viên ở đó bị giải thể do vướng vào nợ nần không trả được.

My buồn lắm, em suy sụp thấy rõ, tôi thương vợ nhưng không thể ngồi nhà để sớm tối an ủi em, mà phải cố gắng đi làm thật đều, lại nhận thêm công việc thiết kế ngoài giờ để tăng thêm thu nhập, vì hai vợ chồng chỉ còn trông vào một suất lương của tôi.

Tuy vậy suốt nửa năm My ở nhà, tôi không để em phải thiếu tiền tiêu. Tôi cũng chưa bao giờ phải để My có lời với tôi là em cần tiền cho việc nọ, việc kia mà tôi luôn chủ động bỏ vào ví cho vợ, để em khỏi mặc cảm là mình nhận tiền của chồng do thất nghiệp.