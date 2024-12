Bắt quả tang phóng viên và cộng tác viên cưỡng đoạt tiền ở Quảng Bình

Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa bắt quả tang hai người là phóng viên, CTV cưỡng đoạt tài sản của chủ mỏ cát tại địa phương này. Ngày 27/12, lãnh đạo UBND xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, Công an huyện Tuyên Hoá vừa bắt quả tang 2 người là phóng viên, cộng tác viên của một cơ quan báo chí đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại địa phương. Hai người bị bắt là B.T.T trú quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) và P.V.T (trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh minh hoạ. Theo đó, ngày 26/12, B.T.T và P.V.T. đến mỏ cát tại xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) để tác nghiệp và đe dọa sẽ viết bài liên quan đến các sai phạm của mỏ cát này và yêu cầu chủ mỏ cát phải chung chi 50 triệu để bỏ qua. Trong quá trình thương lượng, chủ doanh nghiệp mỏ cát đề nghị không viết bài và xin giảm xuống do doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Khi B.T.T và P.V.T. đang nhận số tiền 15 triệu đồng từ chủ mỏ cát thì bị công an ập vào bắt quả tang. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang thực hiện xác minh thông tin nhân thân của hai người này và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. BẢO ĐĂNG