Bắt phó giám đốc và hai kiểm định viên trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An

Ngày 18/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này xác lập chuyên án, điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Xuân Tùng (địa chỉ khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.