Bắt người phụ nữ cắn CSGT phải khâu 12 mũi

Chạy xe máy vi phạm luật giao thông, xin không được, người phụ nữ ở Thanh Hóa lăng mạ, thậm chí cắn rách tay một CSGT. Ngày 29/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lang Chánh vừa bắt giữ Quách Thị Luận (47 tuổi, trú xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khoảng 6h30 ngày 28/11, bà Luận chạy xe máy trên tuyến tỉnh lộ 530 đoạn qua địa bàn xã Trí Nang, vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị lực lượng CSGT Công an huyện Lang Chánh phát hiện, lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, bà Luận không ký biên bản vi phạm và bỏ đi nơi khác. Khoảng 7h30 cùng ngày, bà Luận quay lại gặp tổ tuần tra để xin không xử lý lỗi vi phạm. Người phụ nữ vi phạm Luật Giao thông cắn rách tay CSGT khiến phải khâu 12 mũi Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT giải thích lỗi vi phạm và đề nghị bà Luận đến Công an huyện Lang Chánh để xử lý thì người này có hành vi chửi bới và yêu cầu tổ công tác phải xử lý vi phạm tại chỗ. Dù lực lượng CSGT đã giải thích nhưng bà Luận vẫn không chấp hành mà còn có hành vi cản trở lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, người phụ nữ này còn cắn vào tay một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, dẫn đến phải khâu 12 mũi. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh tiếp nhận, xử lý theo quy định.