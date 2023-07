Bất ngờ nguyên nhân vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp vào đầu cô gái

Ngày 19/7, Công an phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ việc cô gái bị người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào đầu, chuyển Công an thành phố Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 4 người gồm: N.T.M.S. (32 tuổi), T.T.A. (36 tuổi) và N.N.T. (34 tuổi), cùng trú tại thành phố Vinh và T.T.T.U. (22 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, để làm rõ vụ việc.