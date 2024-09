Bất ngờ loại rau 'tốt nhất thế giới' bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Rau cải xoong được đánh giá là loại rau "tốt nhất thế giới", nhờ thành phần dinh dưỡng của chúng có thể phá hủy các chất gây hại cơ thể Cải xoong là loại rau quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên một số bà nội trợ thường e dè với loại rau này vì nghĩ rằng đây là rau trồng ở vị trí bẩn, dễ nhiễm ký sinh trùng. Nếu mua ngoài chợ, không ít người than phiền rau chứa nhiều bèo, thậm chí có giun bám trên rau. Mới đây, trên tờ The Times of india, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã công bố, cải xoong là “loại rau tốt nhất thế giới" nhờ thành phần dinh dưỡng của chúng. Theo bảng xếp hạng rau củ của CDC, cải xoong đạt 100/100 điểm, đánh bại cải cầu vồng (89,27 điểm), củ dền (87,08 điểm) và thậm chí hàm lượng dinh dưỡng của chúng còn xếp trên cả rau cải bó xôi (86,43 điểm).

Ảnh minh họa CDC Hoa Kỳ cho biết, các axit amin cao cấp đều được tìm thấy trong cải xoong. Loại rau này cũng chứa hàm lượng calo ít, chúng có thể giúp bạn cân bằng dinh dưỡng một cách tổng thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cải xoong còn được coi là chất chống oxy hóa. Những người ăn cải xoong trước 2 giờ khi tập thể dục, sẽ giúp họ làm giảm chứng đau cơ. Ngoài ra cải xoong còn chứa một hàm lượng lớn sắt, canxi, kali, magie, vitamin K phong phú, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào não. Ngay cả Viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ (NCIA) cũng nhìn nhận cải xoong có thể giúp phá hủy các chất gây hại cho cơ thể. Chúng chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam, chanh… Chưa hết, cải xoong còn được biết đến là loại rau góp phần cải thiện sức khỏe nhận thức, trí não nhờ vào hàm lượng folate. Bất ngờ công dụng của rau cải xoong với sức khỏe Phòng ngừa bệnh tiểu đường Khả năng điều chỉnh đường huyết của rau cải xoong có được là nhờ thành phần ALA. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong thực vật này cũng làm tăng độ nhạy của insulin, hormon giúp chuyển hóa đường trong máu thành dạng đường tích trữ trong gan và cơ. Không những vậy, hàm lượng axit amin và chất xơ cao trong rau cải xoong cũng tham gia tích cực vào việc kiểm soát đường huyết. Phòng ngừa tai biến, đột quỵ Trong cải xoong hàm chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh như: Vitamin C, carotenoid, lutein, zeaxanthin,... Những thành phần này đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp cơ tim hoạt động bền bỉ hơn, làm giảm lượng mỡ xấu trong máu và hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, vitamin B9 có trong thực phẩm này còn ngăn chặn hiệu quả nguy cơ đột quỵ. Điều hòa huyết áp Zeaxanthin và lutein là hai thành phần hoạt chất chiếm tỷ lệ cao trong rau cải xoong. Chúng được biết đến với khả năng loại bỏ mỡ thừa, ngăn ngừa và giảm thiểu hiện tượng xơ vữa động mạch, từ đó giúp điều hòa huyết áp. Không chỉ vậy, bộ ba: Ca, K và Mg trong cải xoong cũng đem đến tác dụng tương tự, ngoài ra còn giúp hạn chế tập kết tiểu cầu và kiểm soát tình trạng rối loạn chức năng nội mô. Tốt cho tuyến giáp Như đã nhắc đến ở trên, Iod là một trong những thành phần nổi bật của rau cải xoong. Vi chất này tham gia vào cấu tạo của hormon tuyến giáp (T3, T4), từ đó giúp hỗ trợ hoạt động chuyển hóa vật chất trong cơ thể. Bởi vậy nếu bạn đưa thực phẩm này vào thực đơn hằng tuần thì sẽ ngăn ngừa được nguy cơ suy giáp. Giúp xương chắc khỏe Thành phần chính của xương là Ca, P và cả hai khoáng chất này đều có mặt trong thành phần của rau cải xoong. Vậy nên nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm này, hệ vận động của bạn sẽ ngày càng chắc khỏe, tránh được tình trạng loãng xương, yếu xương. Ngoài ra, vitamin K trong cải xoong còn giúp giảm thiểu nguy cơ gãy xương do thành phần này quá giòn và xốp. Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư Khả năng phòng chống ung thư của rau cải xoong được các chuyên gia y tế và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao. Nhiều bằng chứng thực nghiệm và lâm sàng đã chứng minh loài thực vật này làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như: Ung thư vú, ung thư phổi và ung thư ruột kết. Đặc biệt, bên cạnh việc ngăn ngừa thì chúng còn ức chế quá trình lan rộng của tế bào ung thư tới các cơ quan khác (di căn xa). Rau cải xoong ăn bao nhiêu là đủ? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau cải xoong mặc dù nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không nên sử dụng loại rau này quá nhiều, vì chúng có thể gây kích ứng bàng quang, thận và dạ dày. Lý do là trong 100g cải xoong có thể đáp ứng đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày, nên nếu tiêu thụ quá mức, tinh dầu mù tạt có trong cải xoong sẽ gây kích ứng bàng quang, thận và dạ dày. Lưu ý, không nên ăn rau cải xoong sống hoặc tái vì nguy cơ nhiễm sán rất cao. Khi rửa rau bạn cần chú ý rửa sạch, rửa kỹ, ăn chín uống sôi, chỉ nên ăn sống rau cải xoong biết rõ nguồn gốc, tránh mang bệnh. Ai không nên ăn rau cải xoong - Những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, viêm ruột, viêm đại tràng không nên ăn cải xoong để tránh đầy hơi, khó tiêu, đau bụng làm bệnh thêm trầm trọng. - Những người bị bệnh cường giáp không nên ăn cải xoong do có chứa lượng iod cao, làm cho bệnh nặng hơn. - Những người cơ địa dị ứng cải xoong không được ăn. Những người bị suy thận nặng ăn cải xoong sẽ làm trầm trọng bệnh hơn. Theo Sức khỏe đời sống